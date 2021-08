La grande traversée Le Cube Cirque, 18 septembre 2021, Boulazac Isle Manoire.

La grande traversée

Le Cube Cirque, le samedi 18 septembre à 09:30

Pour partager ce temps de marche des accompagnateurs se présenterons au départ, ils sont habitants, artistes, élus, paysagiste et architectes. Il sera question de découvrir plusieurs formes de patrimoine (connue, méconnue ou ignorée) tout autant que de vivre une expérience collective du paysage. Elle révélera les singularités, les ambiances du territoire caractérisé par la forte présence de la nature. Les points de contacts entre l’urbain et la nature. Quel espaces sont entropisés ? Quels sont les espaces que l’on considère comme naturel ? L’observation du paysage se fera au travers de différents prismes : le bâti, l’activité humaine, la nature. **Programme :** **• 10 h / Départ ZAE Marsac** Vue panoramique sur l’agglomération depuis le châeau des Izards / Coulounieix-Chamiers **• 12 h 30 / Pause déjeuner dans le parc de l’espace Culturel François Mitterand** Casse croute tiré du sac Visite de l’exposition Mythes Entre intention documentaire et parti pris sensible, « Mythes » révèle l’approche personnelle et libre de Kristof Guez, dans laquelle s’articulent passé et présent, fiction et réel, mythologie et mythes propres à l’artiste. Les premières images de la Grèce éprouvées par Kristof Guez sont celles de son enfance, des souvenirs de vacances qu’il passait avec ses parents à Antikira, petit village du Golfe de Corinthe. C’est en retournant là-bas, une fois devenu adulte, qu’il perçoit l’importance que ces paysages ont eu dans sa vocation professionnelle comme dans sa construction d’homme ; « ces paysages ont impressionné ma mémoire, comme une image impressionne une pellicule ». **• 13 h 30 – 14 h 00 / Départ de l’espace Culturel François Mitterand** Installation de sculptures de Jérôme Anthoine sur le parcours Projet ZAC La ZAC est une Zone Artistique Contemporaine (à ne pas confondre avec la zone d’activité concertée). Elle est une strate supplémentaire dans le parcours initié par Echelle 1. Elle s’étale sur environ 200 mètres le long de la voie verte. Elle est constituée d’un ensemble d’oeuvres en bois de palette principalement, disposées ça et là, à des endroits bien déterminés (socles existants, souches, mobiliers urbains, etc…), qui ponctuent, balisent le chemin à la manière des cairns de pierre. **• 15 h 30 – 16 h 00 / Arrivée Plaine de Lamoura.** Pot d’accueil et visite de l’exposition Le Grand Observatoire Projection du film d’Antoine Boutet Rencontre avec les marcheurs eco-citoyens (à confirmer) • 18 h 30 Spectacle programmé par l’Agora : Cabaret Cirque Baraka Plusieurs possibilités de parcours selon l’humeur, la condition physique, les centres d’intérêts : • L’intermédiaire : Marsac – Périgueux = 9 km (2 h/ 3 h pour des adultes) • La version courte : Périgueux – Boulazac = 4 km (45 mn / 1 h 30 pour des adultes et enfants ) • L’intégrale : Marsac – Boulazac = 13 km environ (2h45 / 4 h 30 pour ds adultes sans compter la pause repas) Plusieurs possibilité de rendez-vous fixes : • Espace Culturel François Mitterand entre 13h30 et 16 h (visite commentée de l’exposition Mythes par Kristof Guez) • Plaine de Lamoura à partir de 16 h 30 (visite commentée de l’exposition Le grand observatoire par Kristof Guez + spectacle Cabaret cirque Baraka à 18 h 30 ) **Accompagnateurs :** • Pascal Desmichel / Géographe- Maître de conférences HDR en géographie et métier du livre à l’université de Clermont-Ferrand • Hugo Receveur / Paysagiste au PNR Aubrac • Pierre Enjelvin / Observatoire photographique des paysages du Massif Central • Sylvain Guyot / géographe – Maitre de conférence Université Bordeaux Montaigne • Antoine Boutet / réalisateur • Olivier Georgiades / Vice président Grand Périgueux, délegué à la mobilité durable • Benoit Warneys / architecte agence WHA • Bernard Chinours / Architecte agence Souvenir d’un Futur • Mariette Lavigne / présidente de l’association Echelle 1 • Jérôme Anthoine / plasticien – Étudiants IUT carrière sociale et gestion urbaine (12 étudiants) – Master Géographie Bordeaux Montaigne (15 étudiants)

Gratuit. Horaire de départ en bus depuis le Cube Cirque : 9h30.

Puisque les idées viennent en marchant, nous invitons ceux qui font la ville à s’immerger dans le paysage de l’agglomération : vous.

Le Cube Cirque Plaine de Lamoura, 24750 Boulazac Isle Manoire Boulazac Isle Manoire Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T20:00:00