La Grande Traversée du Parc naturel régional de la Montagne de Reims Rilly-la-Montagne, 22 mai 2022, Rilly-la-Montagne.

2022-05-22 08:30:00 – 2022-05-22 17:30:00

Rilly-la-Montagne Marne Rilly-la-Montagne

Vous avez des envies de nature, de découvertes locales et de moments conviviaux ?

Ne bougez plus, vous êtes sur le bon chemin !

Dimanche 22 mai, venez tester notre Grande Traversée, une très belle randonnée de 22 kilomètres entre Rilly-la-Montagne, Germaine, Mutigny et Aÿ !

Vous passerez à travers un vignoble exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco pour plonger ensuite dans une Forêt d’Exception®, au cœur du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.

Les 22 kilomètres vous rebutent ?

Pas de soucis : venez découvrir toute la journée nos haltes festives (restauration, producteurs, artisans et animations) à Rilly-la-Montagne, Germaine et Aÿ-Champagne ! D’autres itinéraires de randonnée seront également possibles au départ de chaque village : venez tester de très jolies boucles à Rilly-la-Montagne (7 km), Germaine (2 km) et Aÿ-Champagne (10 km).

Informations pratiques :

– Attention, le parcours de 22 km (la Grande Traversée) est un parcours linéaire : pour cet itinéraire, le retour à votre point de départ est à prévoir par vos soins. Nous vous recommandons d’opter pour le train avec la Ligne des Bulles (TER-SNCF) avec l’achat d’un billet de train.

– Rilly-la-Montagne, Germaine et Aÿ sont accessibles en train depuis Reims et Epernay via la Ligne des Bulles (TER-SNCF).

– Evénement gratuit comprenant l’accès aux sentiers sur remise d’un roadbook. Tous les parcours de randonnée seront ouverts aux marcheurs et aux traileurs (sans chronométrage).

– Accès à l’événement selon les conditions sanitaires en vigueur. Accès au train selon les conditions tarifaires TER-SNCF (petits prix disponibles sur achat en ligne et à l’avance).

contact@parc-montagnedereims.fr https://lagrandetraverseeduparc.fr/

