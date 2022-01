La Grande traversée du Grand Larsen La Chapelle-en-Vercors La Chapelle-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

2022-02-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-02-06 14:00:00 14:00:00

La Chapelle-en-Vercors Drôme La Chapelle-en-Vercors Une balade qui s’écoute et se chante avec des musiciens

Prévoir pique-nique et paires de raquettes

Repli à la Maison de l’Aventure si mauvais temps contact@legrandlarsen.com La Chapelle-en-Vercors

