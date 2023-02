LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Catégories d’Évènement: Beaulieu-en-Argonne

Meuse

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE, 21 mai 2023, Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne. LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne Meuse

2023-05-21 – 2023-05-21 Beaulieu-en-Argonne

Meuse Beaulieu-en-Argonne Cette année, la GTA (Grande Traversée de l’Argonne) vous propose de construire votre défi sur un itinéraire total de 86 kilomètres libre balisé sur le tronçon Boult-aux-Bois – Beaulieu-en-Argonne. Rando, VTT, course à votre rythme.

Randonnées : 7, 12 et 20 km.

VTT : 25 et 45 km.

Départs libres entre 8h et 10h depuis le centre de l’authentique village de Beaulieu-en-Argonne.

Animations et restauration à l’arrivée. Inscriptions sur le site : https://www.helloasso.com/associations/argonne-pnr/evenements/inscription-gta-2023 +33 6 33 47 02 71 http://www.xn--grande-traverse-argonne-occ.fr/ Beaulieu-en-Argonne

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-en-Argonne, Meuse Autres Lieu Beaulieu-en-Argonne Adresse Beaulieu-en-Argonne Meuse Ville Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne lieuville Beaulieu-en-Argonne Departement Meuse

Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-en-argonne beaulieu-en-argonne/

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE 2023-05-21 was last modified: by LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne 21 mai 2023 Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Meuse Meuse

Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Meuse