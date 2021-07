Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne, Meuse LA GRANDE TRAVERSÉE DE L’ARGONNE Beaulieu-en-Argonne Beaulieu-en-Argonne Catégories d’évènement: Beaulieu-en-Argonne

LA GRANDE TRAVERSÉE DE L'ARGONNE 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 18:00:00

Beaulieu-en-Argonne Meuse Beaulieu-en-Argonne Cette année, la GTA (Grande Traversée de l’Argonne) vous propose de construire votre défi sur un itinéraire total de 54 kilomètres sur le tronçon Chatel-Chéhéry – Beaulieu-en-Argonne. Vous pourrez aussi parcourir ce tracé par étapes selon le découpage suivant :

– Chatel-Chéhéry – Varennes-en-Argonne : 12 km – D+190m

– Varennes-en-Argonne – Clermont-en-Argonne : 24 km – D+350

– Clermont-en-Argonne – Beaulieu-en-Argonne : 19 km – D+320 Inscriptions sur le site : www.grande-traversée-argonne.fr Accueil dernière mise à jour : 2021-07-08 par

