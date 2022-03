La grande traversée d’Anoki Trets Trets Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Trets

La grande traversée d’Anoki Trets, 27 avril 2022, Trets. La grande traversée d’Anoki Rue Dr Villemus Cinéma Casino Trets

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 15:30:00 Rue Dr Villemus Cinéma Casino

Dans unee contrée lointaine, entre océan et désert de glace, Anoki, un petit manchot dérive sur les flots. Agrippé sur son morceau de banquise, il ignore encore qu'une grande traversée l'attend… Porté par les vents, il va faire la rencontre de Talula, une petite fille bien décidée à comprendre pouquoi leur monde habituellement si paisible semble bouleversé par d'étranges changements! Spectacle jeune public à partir de 2 ans par la Cie Croqueti.

