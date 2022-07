LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Murviel-lès-Béziers

LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Murviel-lès-Béziers, 23 juillet 2022, Murviel-lès-Béziers. LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES

Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

2022-07-23 – 2022-07-23 Murviel-lès-Béziers

Hérault La Grande Tournée Hérault Vacances de 17h à 21h à la Médiathèque et au boulodrome. Gratuit. Sport, détente, animations et jeux. La Grande Tournée Hérault Vacances de 17h à 21h à la Médiathèque et au boulodrome. Gratuit. Sport, détente, animations et jeux. La Grande Tournée Hérault Vacances de 17h à 21h à la Médiathèque et au boulodrome. Gratuit. Sport, détente, animations et jeux. Murviel-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Murviel-lès-Béziers Autres Lieu Murviel-lès-Béziers Adresse Rue de l'Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault Ville Murviel-lès-Béziers lieuville Murviel-lès-Béziers Departement Hérault

Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murviel-les-beziers/

LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Murviel-lès-Béziers 2022-07-23 was last modified: by LA GRANDE TOURNÉE HÉRAULT VACANCES Murviel-lès-Béziers Murviel-lès-Béziers 23 juillet 2022 Rue de l'Abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault

Murviel-lès-Béziers Hérault