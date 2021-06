LA GRANDE TOURNEE HERAULT VACANCES Montarnaud, 6 août 2021-6 août 2021, Montarnaud.

LA GRANDE TOURNEE HERAULT VACANCES 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06 23:00:00 23:00:00

Montarnaud Hérault Montarnaud

« La Grande Tournée Hérault Vacances » sur l’Esplanade Jean Moulin

Afin de valoriser l’attractivité de tout le territoire, le Département de l’Hérault propose pour la deuxième année consécutive « La Grande Tournée Hérault Vacances ».

Sport, Musique et Dégustations, c’est tout un programme d’animations gratuites pour tous, auquel Hérault Sport s’associe, aux côtés des villes d’accueil et des associations partenaires, dans le plus grand respect des gestes barrières.

Cet été, le Podium E.Sport viendra compléter la gamme d’animations de ce village itinérant en proposant du Sport Virtuel en liaison directe avec le Sport Réel, ferment essentiel de la convivialité retrouvée.

De 17h à 22h, des animations NON STOP :

17h / 20h : Fitness, Zumba, activités cérébrales, jeux de logique et d’habileté, E.Sport, stands des associations partenaires…

20h / 22h : Ap’Hérault gourmands, marché vincoeur & saveurs, groupe musical…

Contact : Mairie de Montarnaud, 04 67 55 40 84 – www.montarnaud.fr – FB : Ville de Montarnaud

dernière mise à jour : 2021-05-29 par