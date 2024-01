La Grande Tablée Les crêpes d’Alex Landivisiau, mardi 30 janvier 2024.

La Grande Tablée Les crêpes d’Alex Landivisiau Finistère

Venez nous rejoindre pour cette 1ere édition de La Grande Tablée pour partager un repas mais pas que.

La Grande Tablée, c’est aussi un moment pour se retrouver, échanger, créer ensemble, faire du lien qui fait du bien.

On changera de places pendant le repas, on discutera avec son•a voisin•e, on coupera son téléphone et on se laissera porter par la magie du groupe.

Au menu :

Soupe de potimarron, curry lait de coco

Crêpe Complète (ou végé)

Crêpe sucrée caramel ou chocolat

Un verre de jus de pommes ou un verre de cidre

Bref, un repas de voeux à déguster ensemble sous toutes leurs formes et sans modération.

Soirée orchestrée par @MAD Compagnie et l’équipe de la crêperie.

Soirée réservée aux adultes (ou à partir de 16 ans).

Tarif unique comprenant le repas et l’animation 23€ /personne.

Inscription obligatoire, place limitée à 20 personnes.

19h (impératif) /21h30 .

Les crêpes d’Alex 26 Rue de la Tour d’Auvergne

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

