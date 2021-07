Saint-Sébastien-sur-Loire Ile Forget Loire-Atlantique, Nantes La Grande Table de l’Agglo Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La Grande Table de l’Agglo Ile Forget, 5 septembre 2021-5 septembre 2021, Saint-Sébastien-sur-Loire. 2021-09-05

Horaire : 15:00 18:00

Gratuit : non Pour cette rentrée 2021, la Grande Table a choisi de faire escale à Saint-Sébastien-sur-Loire au sein du festival Franquette, un événement populaire et festif axé sur la thématique de l’alimentation et de la convivialité autour de la cuisine. Au programme de la Grande Table de l’Agglo : des animations ludiques pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Stands : Cuisiner plus, Consommer mieux, Jeter moins, Produire local…Associations animatrices : Le zeste en plus, PAMM (Prèt à Mieux Manger), Compostri, Les Boites Vertes, LIAMM, la CLCV, Vélocampus, Zéro Waste Nantes, ainsi que des acteurs de Saint Sébastien sur Loire. Ile Forget Boulevard des Pas Enchantés Saint-Sébastien-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Ile Forget Ville Saint-Sébastien-sur-Loire lieuville Ile Forget Saint-Sébastien-sur-Loire