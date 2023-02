LA GRANDE SOPHIE – TOURNEE LE VINGT SEPT ROUILLAC Catégories d’Évènement: Charente

LA GRANDE SOPHIE – TOURNEE LE VINGT SEPT, 14 avril 2023, ROUILLAC. Tarif : 30.2 à 30.2 euros. Cet instant. Celui-là, en ce moment. L'unique instant, qui ne ressemble ni à celui d'avant, ni à celui d'après. Si La Grande Sophie a choisi d'intituler ainsi son huitième album studio, c'est parce qu'il s'enracine dans le présent, et que les sons d'aujourd'hui l'irriguent de bout en bout. Concert debout. Ouverture des portes à 19h30, début du concert à 20h30. Bar et petite restauration sur place avant et après la représentation. Parking accessible, avenue Waldeck Rousseau. LE VINGT SEPT ROUILLAC Boulevard ENCAMP Charente

Votre billet est ici

