LA GRANDE SOPHIE 6MIC, 25 mars 2023, AIX EN PROVENCE.

LA GRANDE SOPHIE 6MIC. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

LE THEATRE JULES VERNE (L.1-10116762-763-764) PRESENTE CE SPECTACLE Chaque détail ressemble à la Grande Sophie dans ce 9ème album. Un retour hyper créatif, des sons aux arrangements jusqu’à l’image bleue du Cyanotype de sa pochette qu’elle a pris soin de réaliser. Sa voix est au centre du projet, sa texture se pose sur des chansons tour à tour pop, folk, rock où les ambiances font le grand écart entre profondeur et légèreté. Sophie s’amuse avec les mots, sculpte parfois l’anecdotique pour mieux chanter ce que nous sommes. Elle l’avoue : elle n’a pas cherché à être une guitar hero mais plutôt à jouer de ce qu’elle est vraiment. Parfois, deux accords lui suffisent pour incarner une histoire. Ses riffs lui ressemblent. Pop, folk, rock, ses muses ont écouté les bons disques. La Grande Sophie n’a pas coupé le fil de l’enfance. Son âme sait encore s’émerveiller. Déchirer le voile de la réalité pour voir ce qui vibre derrière. Elle s’accorde encore le temps de rêver. Quand elle se promène, c’est toujours sans casque. Elle veut voir, entendre, écouter, palper autant le réel que l’invisible. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. «Mes sons parcourent la réalité et le droit de s’en évader à tout moment.»PMR 0494292270Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle.

6MIC AIX EN PROVENCE 160 rue Pascal Duverger Bouches-du-Rhone

PMR 0494292270

Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle..31.2 EUR31.2.

