La Grande Soirée enchantée Guilers

Guilers Finistère Guilers Le Père Noël arrivera en calèche au centre-bourg de Guilers accompagné de ses fidèles compagnons : la Mère Noël, Madame Neige et de ses musiciens, les Christmas Orchestra. Un jongleur de feu illuminera le temps d’un instant la Place de la Libération. Ces évènements se dérouleront dans une ambiance festive. Tout public. Port du masque obligatoire. +33 2 98 37 37 37 http://www.mairie-guilers.fr/ Le Père Noël arrivera en calèche au centre-bourg de Guilers accompagné de ses fidèles compagnons : la Mère Noël, Madame Neige et de ses musiciens, les Christmas Orchestra. Un jongleur de feu illuminera le temps d’un instant la Place de la Libération. Ces évènements se dérouleront dans une ambiance festive. Tout public. Port du masque obligatoire. Guilers

