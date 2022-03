La grande soirée des humoristes de demain dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La grande soirée des humoristes de demain dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino, 21 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 21 juin 2022

de 20h00 à 21h30

payant

La grande soirée des humoristes de demain est une soirée incontournable du FUP. Chaque année, nous vous présentons nos coups de cœur de la nouvelle génération, le genre d’artistes dont on est fier de dire qu’on les a vus débuter. Les meilleurs ont été sélectionnés, huit pépites comiques vont révéler tout leur éclat, et tenter de remporter le Grand Prix du FUP. Vous allez adorer dire « J’y étais » ! Présenté par Anne-Sophie Girard et Patrick Chanfray Avec : Louis Chappey, Lisa Perrio, Nash, Serine Ayari, Amandine Lourdel, Jessé, Jérémy Nadeau, Rodrigue … Théâtre Bobino 14-20 rue de la Gaité Paris 75014 Contact : https://bobino.fr/event-pro/la-soiree-des-humoristes-de-demain-2/ https://www.facebook.com/festivaldhumourdeparis Humour

Date complète :

2022-06-21T20:00:00+01:00_2022-06-21T21:30:00+01:00

Yo

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Bobino Adresse 14-20 rue de la Gaité Ville Paris lieuville Théâtre Bobino Paris Departement Paris

Théâtre Bobino Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La grande soirée des humoristes de demain dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino 2022-06-21 was last modified: by La grande soirée des humoristes de demain dans le cadre du Festival d’Humour de Paris Théâtre Bobino Théâtre Bobino 21 juin 2022 Paris Théâtre Bobino Paris

Paris Paris