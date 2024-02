La grande simplification à venir Le HanGare Thiviers, vendredi 12 avril 2024.

La grande simplification à venir Le HanGare Thiviers Dordogne

L’objectif du cycle de conférences-débats est de fournir une vision globale de la situation actuelle, afin d’imaginer comment agir en tant que société et en tant qu’individus, globalement comme localement.

Cycle de 5 conférences débats LA GRANDE SIMPLIFICATION A VENIR

animées par François BOUCHET, éco-conseiller, conférencier vulgarisateur de l’Université Populaire de l’Environnement de Libourne. L’objectif du cycle de conférences-débats est de fournir une vision globale de la situation actuelle, afin d’imaginer comment agir en tant que société et en tant qu’individus, globalement comme localement.

Chaque conférence s’appuie sur des travaux scientifiques reconnus et permet progressivement de dégager des filiations de pensée, des logiques, une cohérence, parfois à l’encontre d’idées reçues.

C’est l’occasion de s’interroger sur des notions de progrès , ou de développement durable . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12 20:00:00

Le HanGare 19 Rue Pierre Sémard

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hangare.eu

L’événement La grande simplification à venir Thiviers a été mis à jour le 2024-02-20 par Isle-Auvézère