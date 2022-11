La grande scène du Téléthon

La grande scène du Téléthon, 10 décembre 2022, . La grande scène du Téléthon



2022-12-10 – 2022-12-10 Suite au succès de l’édition 2021, qui a permet de collecter prés de 3500 euros pour l’AFM Téléthon, l’Espace Pluriel Jeune renouvèle cette soirée inédite, avec un nouveau show de danse, proposé par Complexe 99, école istréenne qui compte près de 70 élèves, âgés de 6 à 30 ans.



Spectacle entièrement imaginé par Laew, une chorégraphe et danseuse au style affirmé et singulier, elle dirige les danseurs de Complexe 99, qui vous promettent une soirée mémorable et solidaire, ayant à cœur de s’engager en faveur du Téléthon.



Au programme, une vingtaine de tableaux musicaux allant de Michael Jackson à Beyoncé, en passant par des tubes Disco, un show lumière, une grande tombola et d’autres belles surprises vous attendent.



Tous les fonds sont reversés à l’AFM Téléthon par l’intermédiaire du Carithon Istres-Entressen. Deuxième édition de « La Grande Scène du Téléthon » un évènement qui aura lieu le samedi 10 décembre 2022, à 20h30, au Théâtre de l’Olivier à Istres. dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville