LE MONTESPAN La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 22 mars 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

LE MONTESPAN Vendredi 22 mars 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 36 € – 2ème série : 32 € – Abonné 1ère série : 33 €

Moins de 26 ans : 25 €

MOLIÈRES 2022 RÉVÉLATION FÉMININE SALOMÉ VILLIERS

L’histoire du plus célèbre cocu de France !

En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, Marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, refusant toutes faveurs attachées à sa condition de cocu royal, et allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques…

Après son triomphe au festival Off d’Avignon et sa reprise réussie au Théâtre du Gymnase, la pièce adaptée du célèbre roman du regretté Jean Teulé, est en tournée dans toute la France. Un spectacle couronné par le Molière de la Révélation féminine pour Salomé Villiers.

DE JEAN TEULÉ

MISE EN SCÈNE ETIENNE LAUNAY

ADAPTATION SALOMÉ VILLIERS

AVEC SALOMÉ VILLIERS, SIMON LARVARON ET MICHAËL HIRSCH

ASSISTANTE METTEUR EN SCÈNE : LAURA FAVIER

COSTUMES: VIRGINIE H

DÉCOR: EMMANUEL CHARLES

LUMIÈRES: DENIS KORANSKY

CRÉATION SONORE: XAVIER FERRI

PRODUCTION: ATELIER THÉȂTRE ACTUEL, LE THÉȂTRE DE LA HUCHETTE, LOUIS ‘OR PRODUCTION ET ZD PRODUCTIONS

La Presse en parle

« On s’amuse de bout en bout et c’est fichtrement réussi. » L’HUMANITÉ

« Trois comédiens prodigieux. Magnifique ! ». LE FIGARO

« Humour, truculence, esprit, et le tour est joué ! ». LE CANARD ENCHAȊNÉ

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:05:00+01:00

Théâtre

© Cédric Vasnier