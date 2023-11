LOOKING FOR BEETHOVEN La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 1 mars 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

LOOKING FOR BEETHOVEN Vendredi 1 mars 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 29 € – 2ème série : 25 € – Abonné 1ère série : 26 €

Moins de 26 ans : 15 €

Après les succès du « Pianiste aux 50 doigts » et du « Jour où j’ai rencontré Franz Liszt »,

le pianiste de renommée internationale, Pascal Amoyel présente son nouveau spectacle dédié au monstre sacré : Beethoven.

Le compositeur le plus joué au monde n’en est pas moins l’un des plus mal connus.

Le pianiste virtuose mène une enquête palpitante et décode le chef-d’œuvre absolu du piano, les 32 sonates, véritable journal d’une vie.

Un récital de haute volée doublé d’un seul en scène palpitant.

« J’ai essayé de faire un parcours sonore où les mots et les notes sont imbriqués pour dire ce destin exceptionnel »

Pascal Amoyel

DE ET AVEC PASCAL AMOYEL

MISE EN SCÈNE : CHRISTIAN FROMONT

LUMIÈRES : PHILIPPE SEON

PRODUCTION: TANDEM CONCERTS

La Presse en parle

« … Talentueux conteur, il entrelace avec délicatesse les mots et notes … »

LA VIE

« … Pascal Amoyel aime Beethoven, d’un amour débordant, sincère. Infiniment contagieux.… ». TÉLÉRAMA

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Théâtre concert

© DR