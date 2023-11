LES MARDIS DU JAZZ La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 27 février 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

LES MARDIS DU JAZZ Mardi 27 février 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay DANS LE PATIO ET FOYER DE LA GRANDE SCÈNE – Placement libre

Tarif unique : 10 € (hors consommations)

Compositeur, pianiste, auteur de plusieurs albums de musique basés sur le jazz : l’ethno, le néoclassique et la musique électronique. Le pianiste polonais Krzysztof Kobylinski compte de nombreuses collaborations à son actif : Mike Stern, Eric Truffaz, Richard Galliano …

KRYSZTOF KOBYLINSKI , piano

JOSÉ FALLOT, basse

ÉTIENNE BRACHET, batterie

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T20:30:00+01:00 – 2024-02-27T22:30:00+01:00

Concert jazz