QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 10 février 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

QUI VEUT LA PEAU DU MAGICIEN ? Samedi 10 février 2024, 15h00 La Grande Scène du Chesnay Placement libre – Plein Tarif : 12 € – Abonné: 7 €

Moins de 26 ans : 10 €

Toutes les nuits, un terrible spectre hante les couloirs du château. Tous les professeurs de l’école de sorcellerie ont déjà subi son sort : transformés en statues de pierre. Tous ? Non, car il reste un professeur remplaçant, qui doit à la fois protéger les élèves, et résoudre ce mystère.

Problème : personne ne l’a jamais vu enseigner, ni faire de la magie. Bref, il n’est pas notre meilleur espoir, mais il est le seul. Il va avoir besoin d’un coup de main !

Après « l’apprenti Magicien et l’école des magiciens », Sébastien Mossière signe un nouveau spectacle entre frissons et fous-rires, truffé de magie et de surprises, avec la participation du public, de la grande illusion, et des bourdes évidemment, pour le plus grand plaisir d’un spectacle pour toute la famille.

DE ET AVEC SÉBASTIEN MOSSIERE

LUMIÈRES : THOMAS ROUXEL

SCÉNOGRAPHIE: SARAH BAZENNERYE

PRODUCTION: THÉȂTRE DES BÉLIERS PARISIENS/LES BÉLIERS EN TOURNÉE

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

