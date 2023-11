DÉRAISONNABLE La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 9 février 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

DÉRAISONNABLE Vendredi 9 février 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Placement libre – Plein tarif : 20 € – Abonné : 17 €

Moins de 26 ans : 10 €

Après « la magie lente », Denis Lachaud brise les tabous de la bipolarité avec une étonnante et jubilatoire lucidité.

Un soir, alors qu’elle joue Marie Tudor, Florence disparaît. La police la retrouve au bout de 48 heures : elle est devenue Marie Tudor dans les rues de Paris. Commence alors un long parcours pour cette comédienne qui ne met plus de frontières entre le JE et le JEU.

« Déraisonnable » est une pièce puissante et sensible. C’est l’histoire vraie d’une renaissance et d’une revanche sur la vie. Florence Cabaret est touchante, vibrante et pleine de vie face au public.

Après « le village des sourds » venez découvrir la nouvelle création de Catherine Schaub dans l’intimité du TNF.

« …Qu’est-ce que la bipolarité ? Mais surtout qu’est-ce que la bipolarité pour une comédienne ? Au-delà de l’histoire de Florence, je me demande ce qu’il se passe dans le cerveau d’un acteur qui devient un personnage. Quelle est cette frontière si ténue entre le jeu et le je ? Que se passe-t-il quand il n’y a plus de frontières ?… »

Catherine SCHAUB, metteure en scène, extraits de notes d’intention

DE DENIS LACHAUD

MISE EN SCÈNE: CATHERINE SCHAUB

AVEC FLORENCE CABARET

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE: AGNÈS HAREL

LUMIÈRES: THIERRY MORIN

UNIVERS SONORE: ALDO GILBERT

PRODUCTION: COMPAGNIE PRODUCTIONS DU SILLON

DIRECTRICE DE PRODUCTION : AGNÈS HAREL

COPRODUCTION : 42PRODUCTION – AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ȊLE DE FRANCE, LA VILLE DU CHESNAY-ROCQUENCOURT, LE THÉȂTRE DE SENS et DÉJÀPROD

La Presse en parle

« Une création bouleversante ». LA TERRASSE

« Déraisonnable, un témoignage poignant, courageux et utile ». LA PROVENCE

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:40:00+01:00

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:40:00+01:00

théâtre

© ANNE CABARBAYE ©ARTÉPHILE