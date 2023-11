DANIEL GUICHARD La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 4 février 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

DANIEL GUICHARD Dimanche 4 février 2024, 15h00 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 44 € – 2ème série : 39 € – Abonné 1ère série : 40 €

Moins de 26 ans : 30 €

« Si c’était à refaire… » je referais surement beaucoup de choses à l’identique, mais je suis certain aussi que plein d’autres choses seraient différentes.

Cette saison, il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois… Moi je ferai le chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le public… »

Daniel Guichard

Figure incontournable de la chanson française depuis 1966, Daniel Guichard est un chanteur populaire au sens noble du terme. Franc-tireur et libre-penseur, l’interprète de la légendaire chanson de Jean Ferrat, « Mon vieux » s’installera à la Grande Scène pour un concert exceptionnel avec ses plus grands succès tout en laissant la part belle aux reprises et inédits.

DANIEL GUICHARD: CHANT

YVAN RAYNAUD: BATTERIE

ÉRIC VOGEL: BASSE

LÉNA GARCIA: GUITARISTE

CAROLINE FÉDI: ACCORDÉON/CLAVIER

PIANO: MARYBEL ORGILLES

PRODUCTION: DG PROD

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:30:00+01:00

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:30:00+01:00

Concert variété française

© Urbanmythology – Cédric Duquesnoy