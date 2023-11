UNE IDÉE GÉNIALE La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 1 février 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

UNE IDÉE GÉNIALE 1 et 2 février 2024 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 44 € – 2ème série : 39 € – Abonné 1ère série : 40 €

Moins de 26 ans : 30 €

NOMINATIONS AUX MOLIÈRES 2023 : MOLIÈRE DE LA COMÉDIE, MOLIÈRE DU COMÉDIEN DANS UN SPECTACLE DE THÉȂTRE PRIVÉ (SÉBASTIEN CASTRO) ET MOLIÈRE DE LA COMÉDIENNE DANS UN SECOND RÔLE (AGNÈS BOURY)

Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier.

Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

Après le succès de « J’ai envie de toi », la nouvelle comédie délirante écrite, mise en scène et jouée par Sébastien Castro et José Paul !

Le triomphe du Théâtre Michel pour une soirée 100% rires !

DE SÉBASTIEN CASTRO

MISE EN SCÈNE JOSÉ PAUL ET AGNÈS BOURY

AVEC SÉBASTIEN CASTRO, JOSÉ PAUL, AGNÈS BOURY ET LAURENCE PORTEIL

ASSISTANT METTEUR EN SCÈNE: GUILLAUME RUBEAUD

LUMIÈRES: LAURENT BÉAL

DÉCOR: JEAN HASS

COSTUMES: JULIETTE CHANAUD

PRODUCTION: THÉȂTRE DU PALAIS-ROYAL EN ACCORD AVEC LE THÉȂTRE MICHEL

La Presse en parle

« les rires sans fins se déchainent… » TÉLÉRAMA

« Ce Feydeau moderne est génial ». LE FIGARO

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T22:00:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Comédie spectacle

© ÉMILIE BROUCHON