SANDRINE SARROCHE La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 19 janvier 2024, Le Chesnay-Rocquencourt.

SANDRINE SARROCHE Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 36 € – 2ème série : 32 € – Abonné 1ère série : 33 €

Moins de 26 ans : 25 €

Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons.

C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

MISE EN SCÈNE: ÉRIC THÉOBALD

MUSIQUES ORIGINALES: FRANÇOIS BERNHEIM

PRODUCTION: NION NION PRODUCTION, FT VENTURES ET ROBIN PRODUCTION

La Presse en parle

« Des personnages aussi attachants qu’hilarants ». PARIS MATCH

« Humour caustique et regard acéré. » M6

« C’est corrosif, c’est bon et ça fait du bien ! » TÉLÉMATIN – FRANCE 2

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Spectacle humour

© Robin production