DRÔLE DE GENRE 20 et 21 décembre La Grande Scène du Chesnay 1re série : 48 € – 2ème série : 43 € – Abonné 1ère série : 44 €

Ses rôles chez Almodovar ont fait d’elle une icône du cinéma… Victoria Abril revient au théâtre pour un rôle sur mesure !

Carla est une femme élégante et dynamique, grande fan de danse classique.

François est un homme politique en pleine campagne électorale qui peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse.

Carla et François forment un couple uni face à l’adversité depuis 30 ans.

Un soir, alors que le couple s’apprête à sortir, tout bascule. Carla vient de recevoir les résultats de ses analyses : elle est atteinte d’un cancer. François lui promet de l’épauler et de la soutenir jusqu’au moment où Carla lui annonce que c’est un cancer …de la prostate.

François ignorait totalement qu’avant d’épouser Carla, cette dernière était un homme…

Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière et virevoltante servie par une distribution explosive qui va assurément ébranler vos idées reçues !

DE JADE-ROSE PARKER

MISE EN SCÈNE JÉRÉMIE LIPPMANN

AVEC VICTORIA ABRIL, LIONNEL ASTIER, AXEL HUET ET JADE-ROSE PARKER

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE: SARAH GELLÉ

SCÉNOGRAPHE: ALISSIA BLANCHARD

LUMIÈRES: JEAN-PASCAL PRACHT ASSISTÉ DE YANNICH ANCHE

COSTUMES: LAURENT MERCIER

CHORÉGRAPHE: TAMARA FERNANDO

CRÉATEUR MUSIQUE: DAVID PARIENTI

PRODUCTION: QUI M’AIME ME SUIVE & LA FRANÇAISE DE THÉȂTRE

DURÉE: 1H40

La Presse en parle

« Un spectacle hilarant, militant, indispensable ! (…) C’est au-delà de la réussite, c’est triomphal ! » PARIS MATCH

« Une comédie où l’on rit beaucoup avec un sujet sociétal. » FRANCE 3 IDF

« Une ode à la tolérance. » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Théâtre comédie

