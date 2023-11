LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 16 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES Samedi 16 décembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 29 € – 2ème série : 25 € – Abonné 1ère série : 26 €

Moins de 26 ans : 15 €

A Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes dans la rue. N’y parvenant pas, elle finit par craquer l’une d’entre elles pour se réchauffer… C’est alors qu’elle est embarquée au cœur d’un royaume imaginaire ! Elle y retrouve sa grand-mère, prisonnière du cruel Fragotov. Elle y croise également des personnages drôles et attachants, comme Monstro Falco, de courageux pirates et Olga, une voyante délirante ! Emma parviendra-t-elle à combattre Fragotov et à sauver sa grand-mère ?

Pour cette fin d’année, embarquez en famille pour une aventure fantastique pleine de rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre conte d’Andersen par les créateurs du « Tour du Monde en 80 jours, le musical ».

D’APRÈS LE CONTE D’ANDERSEN

MISE EN SCÈNE DAVID ROZEN

NOMINATION MOLIÈRE 2016 JEUNE PUBLIC

MUSIQUE: JULIEN SALVIA

PAROLES: LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL

LIVRET: ANTHONY MICHINEAU

ORCHESTRATION: SHAY ALON

CHORÉGRAPHIES: JOHAN NUS

DÉCORS: JULIETTE AZZOPARDI

COSTUMES: JACKE TADEONI

VISUELS ET GRAPHISME: DAVID KAWENA

PRODUCTION: DOUBLE DE PRODUCTIONS

DURÉE: 1H20

La Presse en parle

« Une adaptation décoiffante où tout finit bien !… » LE PARISIEN

« Une succession de tableaux splendides » LE JOURNAL DU DIMANCHE

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T21:50:00+01:00

Comédie musicale spectacle

Maxime Guerville