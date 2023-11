MARC-ANTOINE LE BRET – Solo La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 8 décembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

MARC-ANTOINE LE BRET – Solo Vendredi 8 décembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 36 € – 2ème série : 32 € – Abonné 1ère série : 33 €

Moins de 26 ans : 25 €

Marc-Antoine Le Bret revient avec un nouveau spectacle !

Toujours seul sur scène, mais avec une centaine de voix et de nouveaux sketchs, vous aurez un petit aperçu de ce qui pourrait arriver si le monde tournait à l’envers…

C’est le spectacle d’après la fin du monde, avant la fin du monde ! En bien plus drôle !

Marc-Antoine Le Bret est peut-être un imitateur, mais quitte à aller voir une copie, autant aller voir l’original !

DE MARC-ANTOINE LE BRET, ROMAIN CHEYLAN ET TOM VILLA

MISE EN SCÈNE MARIE-ANGE CASTA

PRODUCTION: DOUDOUDOU PRODUCTION / I BOOKING

DURÉE: 1H15

La Presse en parle

« Le show de Marc-Antoine Le Bret est étonnant » – PARIS MATCH

« Le chroniqueur de RFM détonne par ses imitations incroyables ». LE PARISIEN

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d'ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d'orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:45:00+01:00

spectacle humour

