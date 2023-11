LA VIE EST PLUS BELLE EN MUSIQUE (II) – CLAIRE-MARIE LE GUAY INVITE ERIK ORSENNA La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 30 novembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

LA VIE EST PLUS BELLE EN MUSIQUE (II) – CLAIRE-MARIE LE GUAY INVITE ERIK ORSENNA Jeudi 30 novembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Placement libre – Plein tarif et abonné : 10 € – Moins de 26 ans : 5 €

Créés en 2019 par la pianiste virtuose Claire-Marie Le Guay, les concerts-rencontres, « La vie est plus belle en musique » sont devenus des rendez-vous incontournables de la saison. Proposés à un « tarif découverte » ils permettent au plus grand nombre d’accéder à la musique avec des artistes d’exception.

TROIS AMOURS DE BACH, MUSIQUE ET PAROLES

Dans la famille Bach, c’est peu dire qu’on aime la musique. Dès le milieu du XVIe siècle, enfants et parents, hommes et femmes, tout le monde chante, joue et compose.

Mais qu’est-ce qu’un amour, s’il ne s’incarne ?

Deux femmes, deux épouses ont illuminé la vie de Jean Sébastien : Maria Barbara sa jeune cousine, et Anna Magdalena sa plus fervente admiratrice.

Claire Marie Le Guay et Erik Orsenna vont vous raconter, en musique et paroles, l’histoire quotidienne de ces trois amours inséparables.

Elle est pianiste et auteure de deux livres, il est écrivain, fou de musique, et s’est mis au piano il y a six ans. Tous deux vont vous donner à entendre l’œuvre que ces trois amours ont donnée au monde.

Qu’est-ce que l’art s’il n’élève la vie, et parfois la répare ?

Au programme

Jean-Sébastien Bach, 1ère Partita, Concerto italien, Fantaisie Chromatique, Chorals et autres œuvres, extraits

Petit livre d’Anna Magdalena, extraits

CLAIRE-MARIE LE GUAY, piano

ERIK ORSENNA, de l’Académie Française, paroles

Avec l’aimable autorisation de Flammarion

DURÉE: 1H15

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert spectacle

