L’EMBARRAS DU CHOIX La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 24 novembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

L’EMBARRAS DU CHOIX Vendredi 24 novembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 36 € – 2ème série : 32 € – Abonné 1ère série : 33 €

Moins de 26 ans : 25 €

Abonnez-vous du jeudi 7 septembre au samedi 21 octobre 2023

Billetterie à l’unité : à partir du mardi 12 septembre 2023

C’est vous qui allez choisir la suite de l’histoire !

Le jour de ses trente-cinq ans, Max se rend compte qu’il est passé à côté de sa vie. Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix, il décide de demander conseil auprès de ses amis : le public. Amour, travail, amitié, famille, Max a tellement besoin de vous !

Une pièce interactive, une comédie originale et rythmée. Le nouveau succès de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.

NOMINATION AUX MOLERES 2022 « MEILLEURE COMÉDIE »

DE SÉBASTIEN AZZOPARDI ET SACHA DANINO

MISE EN SCÈNE: SÉBASTIEN AZZOPARDI

AVEC SÉBASTIEN AZZOPARDI, MARGAUX MAILLET OU JULIE DESBRUÈRES, PATRICE LATRONCHE OU THIERRY LANCKRIET, CHARLOTTE BIZIAK OU AMAYA CARRETÉ, AUGUSTIN DE MONTS OU DELPHIN LACROIX

ASSISTANT MISE EN SCÈNE: GUILLAUME RUBEAUD

DÉCOR: JULIETTE AZZOPARDI

VIDÉO: MATHIAS DELFAU

COSTUMES: PAULINE ZAOUA ZURINI

MUSIQUE: ROMAIN TROUILLET

PRODUCTION: LE THÉȂTRE DU PALAIS ROYAL EN ACCORD AVEC LE THÉȂTRE DE LA GAȊTÉ MONTPARNASSE

DURÉE: 1H35

La Presse en parle

« Coup de cœur, une comédie très réussie… » LE PARISIEN

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:05:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:05:00+01:00

Comédie théâtre

Émilie Brouchon