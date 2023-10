ALAIN CHOQUETTE – LA MÉMOIRE DU TEMPS La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 18 novembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

ALAIN CHOQUETTE – LA MÉMOIRE DU TEMPS Samedi 18 novembre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay 1re série : 32 € – 2ème série : 28 € – Abonné 1ère série : 29 €

Moins de 26 ans : 15 €

Abonnement : dès le Jeudi 7 septembre 2023

A l’unité : mardi 12 septembre 2023

Après plus de 700 représentations de « Drôlement magique » le charismatique maître québécois de l’insaisissable est de retour en France avec son tout nouveau spectacle « La mémoire du temps » qui sera son dernier grand tour de piste après plus de 35 ans de carrière. Haute en couleur, cette production innove et mise sur une magie poétique, touchante et humoristique.

Dans une ambiance envoûtante, Alain Choquette vous fera voyager au travers des époques et explorer les frontières de l’imaginaire.

Une soirée magique à partager en famille pour vivre une expérience interactive, unique et énigmatique !

DE ALAIN CHOQUETTE ET LUDOVIC ALEXANDRE VIDAL

MISE EN SCÈNE: CHARLES DAUPHINAIS

DIRECTION TECHNIQUE: MARC GIROUX

PRODUCTION: ALAIN CHOQUETTE INC./CRÉADIFFUSION

DURÉE: 1H20

La Presse en parle

« Un spectacle interactif mené sans faille par celui reste le maître de l’illusion, avec poésie, fantaisie et humour » TÉLÉRAMA

« …En famille, c’est une bonne occasion de se laisser surprendre par des pouvoirs mystiques et extraordinaires ». CITIZENKID

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel de Saint-Martin 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France 01 39 23 23 39 http://billetterie.lechesnay.fr https://www.facebook.com/La.Grande.Scene.du.Chesnay/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.lechesnay.fr »}] 616 places assises – 1 000 places debout. Une scène de 14m d’ouverture sur 12 m de profondeur. Une fosse d’orchestre.

Parking souterrain gratuit, avec accès direct à la salle par ascenseur / Accès PMR . La Grande Scène du Chesnay accueille les spectacles de la saison culturelle, les résidences d’artistes, les activités du Conservatoire municipal de théâtre et les évènements de la Commune.

Il est proposé à la location, aux associations, organismes publics et entreprises.

Contact location: Tiphaine Moulin 01 39 23 38 26 – tiphaine.moulin@lechesnay-rocquencourt.fr En voiture: – de Paris: A13 sortie Le Chesnay-Rocquencourt / En transports en commun : de Paris Montparnasse: Versailles Chantiers – Bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / de RER C : Versailles Rive Gauche – bus ligne 1 ou 2: arrêt Redingote / De Paris Saint-Lazare: Versailles Rive droite – Bus ligne 5: arrêt stade Michaux et ligne 1, arrêt Redingote / de Viroflay Rive droite-Rive gauche – Bus ligne 7: arrêt la Grande Scène / De la Celle Saint-Cloud : ligne 2, arrêt Redingote

