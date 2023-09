TOUT LE MONDE SAVAIT La Grande Scène du Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt, 9 novembre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt.

L’histoire d’une résilience incroyable, celle d’une femme devenue figure iconique de la lutte contre les violences conjugales.

« Ils vont venir me chercher, m’interroger, poser tout un tas de questions, me forcer à retourner dans la forêt, à leur montrer où le corps est enterré. Il faudra que je tienne bon ».

Accusée du meurtre de son mari, Valérie Bacot incarne à elle seule un combat : Celui d’une femme pour se sortir de l’emprise de son bourreau : beau-père devenu son mari, monstre qui la bat, la viole et la prostitue, celui d’une mère pour protéger ses enfants, celui d’une victime pour porter une parole dérangeante et nécessaire. L’histoire de Valérie Bacot c’est l’histoire d’un silence meurtrier, du dysfonctionnement des institutions, d’une difficulté à entendre et prendre en compte la parole des victimes.

Sylvie Testud est magistrale dans cette adaptation du livre de Valérie Bacot magnifiquement mise en scène par Anne Bouvier.

Un spectacle bouleversant pour que chacun sache et que la parole circule.

DE ÉLODIE WALLACE

D’APRÈS L’ŒUVRE DE VALÉRIE BACOT AVEC CLÉMENDE DE BLASI, ÉDITIONS FAYARD

MISE EN SCÈNE ANNE BOUVIER

AVEC SYLVIE TESTUD

NOMINATION MOLIÈRES 2023 : MOLIÈRE DU SEUL.E EN SCÈNE

AVEC LA PARTICIPATION DE NATHALIE TOMASINI ET JANINE BONAGGIUNTA

COLLABORATION ARTISTIQUE: ANNE POIRIER-BUSSON

SCÉNOGRAPHE: JEAN-MICHEL ADAM

LUMIÈRES: DENIS KORANSKY

MUSIQUE: SYLVAIN JACQUES

STYLISME: JULIA ALLÈGRE

COPRODUCTION: LE THÉȂTRE DE L’ŒUVRE ET LES GRANDS THÉȂTRES JÉRÔME FOUCHER

DURÉE: 1H20

» Sylvie Testud prouve tout à la fois qu’elle est une comédienne extraordinaire, et que le théâtre a cette capacité de rendre beau malgré tout ce qu’il y a de plus laid dans l’âme humaine. » MARIANNE

« Sylvie Testud vous colle au fauteuil » PARIS MATCH

« La comédienne s’illustre de façon prodigieuse dans cette pièce poignante et terrifiante » LE FIGARO

© Lisa Lesourd