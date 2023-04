Quand la musique est bonne ! La Grande Saline fait son blind test La Grande Saline de Salins-les-Bains, 13 mai 2023, Salins-les-Bains.

Quand la musique est bonne ! La Grande Saline fait son blind test Samedi 13 mai, 19h30, 20h45 La Grande Saline de Salins-les-Bains Soirée gratuite, sur inscription uniquement. La galerie souterraine est uniquement accessible par un escalier d’une cinquantaine de marches. Température de la galerie : 12°C.

Pour cette nuit des musées, la musique est bonne à la Grande Saline de Salins-les-Bains !

Rendez-vous pour une soirée à deux voix dynamique et colorée : deux guides raconteront l’histoire de la saline ponctuée de courtes interventions chantées. A vous de retrouver les interprètes ! Celui ou celle qui obtient le plus de bonnes réponses gagnera un petit cadeau !

Une soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de l’échange : toute participation et envie de fredonner avec nos apprentis chanteurs sera la bienvenue…

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 place des salines 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03.84.73.10.92 https://salinesdesalins.com https://www.facebook.com/GrandeSaline;https://www.instagram.com/grandesalinesalins/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 73 10 92 »}] Elle est celle par qui commence l’épopée du sel en Franche-Comté : captant l’or blanc des profondeurs de la terre, la Grande Saline de Salins-les-Bains figure parmi les plus anciens sites d’exploitation du sel ignigène. Ici, des guides passionnés vous dévoilent les secrets d’un site unique en Europe : déambulez dans une impressionnante galerie souterraine bâtie au 13è siècle et s’étendant sur 165 mètres sous la ville, émerveillez-vous devant le mouvement de la roue du 19è siècle et ressentez l’atmosphère laborieuse du bâtiment des évaporations où se trouve la dernière poêle à sel de France. Plus qu’une simple visite, partagez et vivez l’histoire d’un patrimoine vivant inscrit à l’UNESCO ! » La Grande Saline est située au coeur de la Ville de Salins-les-Bains. Deux grands parkings se situent à proximité immédiate de l’accueil. La galerie souterraine de la saline est accessible par un escalier d’une cinquantaine de marches et se découvre uniquement en visite guidée. La température y est de 12°C en moyenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T20:45:00+02:00 – 2023-05-13T21:45:00+02:00

© La Grande Saline de Salins-les-Bains