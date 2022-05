La Grande Saga de la Françafrique, 26 mai 2022, .

La Grande Saga de la Françafrique

2022-05-26 – 2022-05-26

Enfin une performance sur les enjeux de la politique internationale en Afrique subsaharienne pour toute la famille !



A l’aube des indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur empereur des affaires africaines découvre un livre millénaire dans un village abandonné du sud-Dahomey. Le “Livre du Mal” lui dévoile comment installer les réseaux occultes qui permettront à la France de garder la mainmise sur les richesses de l’Afrique.



Avec impertinence et dérision, ce one-man show documentaire met en perspective les principaux protagonistes de la Françafrique, les évènements majeurs, les discours célèbres, jalons d’une histoire de France trop méconnue.



One-man show documentaire.



Écriture et mise en scène : Jérôme Colloud et Nicolas Chapoulier

Interprétation : Jérôme Colloud



Création 2012

Tout public

Durée : 1h20



Festival Tendance Clown #17

Spectacle au Daki Ling jeudi 26 mai, dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Festival Tendance Clown #17

