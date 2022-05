La Grande Roue Bagnoles de l’Orne Normandie, 11 juin 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

La Grande Roue Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-06-11 – 2022-06-26

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Bagnoles de l’Orne prend de la hauteur !

L’instant magique, le retour de la Grande Roue à Bagnoles, proposé par la ville de Bagnoles de l’Orne, ses partenaires et Grande Roue Amusements va réjouir beaucoup de monde sur le territoire normand, et ce pendant plus de quinze jours (dont 3 week-ends), avec cette année l’exceptionnelle chance de participer à la Fête Belle Époque le dernier week-end (25 et 26 juin) !

Découvrir ou redécouvrir de jour ou de nuit l’écrin de verdure, admirer la singularité de l’architecture bagnolaise, passer un moment insolite et de liberté sera possible du haut de la Grande Roue de 32 mètres. Elle dispose de 24 cabines éclairées et fermées accessibles jusqu’à 6 personnes. Elle vous transportera pendant quatre tours (environ 10 minutes).

• Horaires :

* Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 22h00

* Vendredi de 14h00 à 23h00

* Samedi de 11h00 à 23h00

* Dimanche de 11h00 à 22h00

Les plus :

• une cabine PMR pour accueillir les personnes en fauteuil roulant totalement dédicacée par le designer Pop Art Normand Arnaud Journou.

• une cabine VIP accessible jusqu’à 4 passagers, dans laquelle vous passez 30 minutes avec champagne ou soft drink offert pour 69€ (49€ pour 2 personnes). Réservation Amusements la Grande Roue : 06 86 29 55 33 (la consommation d’alcool est dangereuse pour la santé).

contact@amusements.fr +33 6 86 29 55 33 http://www.bagnolesdelorne.com/

Bagnoles de l’Orne Normandie

