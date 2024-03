La Grande Réparation Pavillon de l’Arsenal Paris, jeudi 7 mars 2024.

La Grande Réparation Exposition présentée du 7 mars au 5 mai 2024 – Entrée libre 7 mars – 5 mai Pavillon de l’Arsenal Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T11:00:00+01:00 – 2024-03-07T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-05T11:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

Exposition présentée du 7 mars au 5 mai 2024 – Entrée libre

Exposition produite par le Pavillon de l’Arsenal et conçue par ARCH+ en partenariat avec l’Akademie der Künste de Berlin, Département d’architecture de l’ETH Zürich et Master in Architecture de l’Université du Luxembourg.

Dans un monde abîmé par l’exploitation des ressources et des personnes, fracturé par les guerres, l’architecture peut agir en tant que force réparatrice. Fort de cette conviction, le Pavillon de l’Arsenal présente l’exposition « La Grande Réparation », projet itinérant, initié par ARCH+ en partenariat avec l’Akademie der Künste de Berlin, l’ETH Zürich et l’Université du Luxembourg, et dont l’ambition, devant le constat de l’impossible réconciliation entre croissance illimitée et écologie, est de proposer une nouvelle culture de l’architecture fondée sur la réparation.

Du soin qu’apportent des travailleuses et travailleurs souvent invisibilisé•es à l’entretien des bâtiments, au choix politique de ne plus démolir, en passant par l’architecture comme outil de justice en temps de conflit, l’exposition questionne l’éthique des bâtisseuses et bâtisseurs aujourd’hui. Dans un temps d’urgence écologique et sociale, chaque acte de construire, de ne pas construire ou de construire autrement peut mener soit à l’utilisation de ressources destructrice pour la planète et ses êtres vivants, soit à une véritable réparation. C’est cette frontière qu’interroge l’exposition : comment, aujourd’hui, mener une architecture éthique ?

Organisée selon sept thématiques, l’exposition donne de la visibilité aux processus de maintenance et d’entretien de l’architecture et de la ville. Elle examine le sujet à différentes échelles, allant des routines quotidiennes du travail de soin aux exemples de pratiques de construction qui cherchent à travailler avec le parc immobilier existant plutôt qu’à créer de nouveaux bâtiments. Au travers de vidéos, maquettes, installations, dessins originaux et prototypes, l’exposition présente plus de 20 démarches d’artistes et d’agences internationales, émergentes ou confirmées, dans lesquelles la réparation devient tangible en tant que nouveau paradigme de conception.

La dimension européenne et mondiale du projet nous importe : confronté•es à de tels enjeux, la réponse ne peut être que collective et le dialogue entre institutions culturelles de différents pays est nécessaire. Les propositions inventées à Berlin, Marioupol ou Accra nourrissent le travail parisien, de même que Paris agit comme avant-garde d’une architecture plus écologique et sociale.

Pensée comme réparation, l’architecture passe aussi à la portée de toutes et tous : l’échelle du soin dépasse le champ des professionnel•les et permet à chacune et chacun de réparer son environnement proche et les injustices observées. Réparons !

Avec les contributions de :

Assemble, Atelier Bow-Wow, Brenne Architekten avec Jana Hainbach / TU München / HfBK Dresden / Akademie der Künste Baukunstarchiv, Matthias Brenner, Center for Spatial Technologies, Agnes Denes, Studio Anna Heringer, Florian Hertweck & Caroline Faber & Marija Marić & Céline Zimmer / Master in Architecture de l’Université du Luxembourg, Interboro avec Center for Justice Innovation & Patterson Houses NeighborhoodStat Team & Richard A. Chance & Coco McPherson, Folke Köbberling & Martin Kaltwasser, Lacaton & Vassal, Silke Langenberg, Limbo Accra, Charlotte Malterre-Barthes, Material Cultures, Fuminori Nousaku & Mio Tsuneyama, Bas Princen, Alexander Stumm, Takhayali, Paulo Tavares, THEMA (Sarah Nichols, Akshar Gajjar, Marion Moutal) avec Syn Liu, Milica Topalović / Architecture of Territory ETH Zürich, Mierle Laderman Ukeles (présentée par Bettina Knaup), UVW-SAW

Direction artistique : Florian Hertweck, Christian Hiller, Markus Krieger, Alex Nehmer, Anh-Linh Ngo, Milica Topalović

Curatrices associées : Marija Marić, Nazlı Tümerdem

Direction de la production : Felix Hofmann

Programmation événementielle : Markus Krieger, Daniel Kuhnert

Équipe : Elke Doppelbauer, Nora Dünser, Mirko Gatti, Arno Löbbecke, Victor Lortie, Mona Rauch, Lea Scherer, Barbara Schindler

Design graphique : Stan Hema

Avec le précieux soutien de :

Kulturstiftung des Bundes (Fondation Culturelle Fédérale en Allemagne); Déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias

Soutenu par :

Ministère fédéral des Affaires étrangères

Fondation Wüstenrot

Centre fédéral pour l’éducation politique (bpb)

Fondation Hans Sauer

Kultur | lx – Arts Council Luxembourg

Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Île-de-France

exposition architecture

Djenné Mosque, 2010 © Bas Princen