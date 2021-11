Toulouse Centre culturel Alban-Minville Haute-Garonne, Toulouse La Grande Réparation Centre culturel Alban-Minville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

La Grande Réparation Centre culturel Alban-Minville, 12 décembre 2021, Toulouse. La Grande Réparation

Centre culturel Alban-Minville, le dimanche 12 décembre à 11:00

Conte musical jeune public ————————– **Dès 3 ans** **Dynamique BB** **Cie Momatique** Avez-vous déjà suivi le parcours d’une goutte d’eau ? Le spectacle est un regard sur notre « Planète bleue » pour sensibiliser le jeune public au thème de l’eau et nous immerger de toute sa beauté. Sources rivières, torrents, mers ou océans… quelle qu’en soit sa forme, elle est un élément précieux, fragile mais vital et dont la représentation musicale constitue ici une célébration aussi délicate que poétique. **Guitare, création musicale et programmation** Jeff Manuel **Conte, chant & danse** Beatriz Salmeron Martin

Tarif D

Culture Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T11:00:00 2021-12-12T11:45:00

