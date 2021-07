Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot La Grande Récré Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot Seine-Maritime Yvetot La Ville d’Yvetot et le Comité des Fêtes vous donnent rendez-vous pour une grande journée d’animations, dans le cadre de ses Festiv’été. Programme détaillé de la journée :

15H MLJ création, départ de Batucaba

15H30 Scène ouverte

15H45 Scène ouverte

16H Virginie NOVOSOM

16H30 Danse crew

17H Concert batucaba

17H15 MLJ création

17h45 Guillaume LASNON

18H45 Balances de Yannick

19H Repas

