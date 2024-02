La Grande Randonnée vers Paris Villefranche de Rouergue Laramière Beauregard Villefranche-de-Rouergue, dimanche 3 mars 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Villefranche de Rouergue Laramière Beauregard Villefranche-de-Rouergue Aveyron

A l’occasion des jeux Olympiques et paralympiques 2024, participez à la Grande Randonnée vers Paris entre Villefranche de Rouergue et Beauregard.

A l’occasion des jeux Olympiques et paralympiques 2024, la Fédération Française de Randonnée met en place sept itinéraires traversant toute la France pour rejoindre Paris.

Deux Ambassadeurs vont effectuer cette randonnée de Cerbère à Paris et passeront par Villefranche de Rouergue (Aveyron) et Beauregard (Lot). L’association Lo Caminaïre et la F.F.R.P de l’Aveyron vous proposent de les accompagner !

Le dimanche 3 Mars remontez le GR 36 (Chemin de Saint Jacques de Conques à Toulouse) entre Villefranche de Rouergue et Beauregard.

25,5 kms 220 mètres de dénivelé Environ 6 heures Facile

Déroulement de la journée du dimanche 3 mars

• Départ 8h45 de la salle des fêtes de la Madeleine de Villefranche (à proximité du foirail de la Madeleine ZI des Gravasses Avenue du 8 mai)

• Inscriptions (5€) de 7h30 à 8h45

• Repas tiré du sac

• Possibilité de stopper la randonnée à Laramière (17 kms) dénivelé 144 mètres

• Retour en bus de Beauregard et Laramière vers Villefranche de Rouergue

Inscriptions obligatoires

• Par téléphone au 06 89 96 81 36

• ou via le formulaire en ligne avant le 20 février 20245 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

ZI Les Gravasses

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

