La Grande Randonnée vers Paris Taupont Taupont, mercredi 27 mars 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Taupont Taupont Morbihan

En 2024, la FFRandonnée organise la Grande Randonnée vers Paris pour célébrer les Jeux Olympiques et encourager la pratique de la marche et de la randonnée !

L’itinéraire 7 traversant la Bretagne, passe par Taupont et Ploërmel participez à l’étape de 25km vers Néant-sur-Yvel, aux portes de la Forêt de Brocéliande ! A 9h. Gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:00:00

fin : 2024-03-27

Base de loisirs du Lac au Duc

Taupont 56800 Morbihan Bretagne

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Taupont Taupont a été mis à jour le 2024-03-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande