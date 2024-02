La Grande Randonnée vers Paris Rocamadour, dimanche 3 mars 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Rocamadour Lot

Marcher tous, tout le temps, partout !

La Fédération Française de Randonnée FFR organise une Grande Randonnée pour faire converger vers Paris des randonneurs en provenance de différentes villes de France, au départ de villes olympiques ou villes étapes, et des pays frontaliers, en empruntant les GR

Représenter nos Régions avec des Ambassadeurs, porteurs de messages réalisant l’intégralité du parcours jusqu’à Paris, auxquels se joignent les populations locales

Organiser des animations sur les Villes Etapes

Participer au dispositiif Terre de Jeux en s’asociant aux collectivités et acteurs locaux dans un projet collectif en mettant en place des actions permettant l’accessibilité universelle

Inviter les Pays frontaliers et européens à participer à cette grande aventure

Les étapes du Lot

Le 3 Mars 2024 Villefranche de Rouergues Beauregard 27 kms

Le 4 Mars 2024 Beauregard Concots 18.5 kms

Le 5 Mars 2024 Concots Bouziès 14 kms

Le 6 Mars 2024 Bouziès Vers 17 kms

Le 7 Mars 2024 Journée de Repos

Le 8 Mars 2024 Vers-Cras 13 kms

Le 9 Mars 2024 Cras Montfaucon 16.5 kms

Le 10 Mars 2024 Montfaucon Rocamadour 14 kms

Le 11 Mars 2024 Rocamadour Martel 20 kms

Le 12 Mars 2024 Martel Turenne 18 kms .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 08:00:00

fin : 2024-03-12

Rocamadour 46500 Lot Occitanie lot@ffrandonnee.fr

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Rocamadour a été mis à jour le 2024-02-06 par OT Vallée de la Dordogne