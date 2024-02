La Grande Randonnée vers Paris Najac Villefranche de Rouergue Villefranche-de-Rouergue, vendredi 1 mars 2024.

A l’occasion des jeux Olympiques et paralympiques 2024, participez à la Grande Randonnée vers Paris entre Najac et Villefranche de Rouergue.

A l’occasion des jeux Olympiques et paralympiques 2024, la Fédération Française de Randonnée met en place sept itinéraires traversant toute la France pour rejoindre Paris.

Deux Ambassadeurs vont effectuer cette randonnée de Cerbère à Paris et passeront par Najac et Villefranche de Rouergue. L’association Lo Caminaïre et la F.F.R.P de l’Aveyron vous proposent de les accompagner !

Le vendredi 1er Mars remontez le GR 36 (Chemin de Saint Jacques de Conques à Toulouse) entre Najac et Villefranche de Rouergue.

26 kms 480 mètres de dénivelé Environ 6 heures de marche.

Déroulement de la journée

• RDV à la Gare SNCF de Villefranche de Rouergue

• Inscriptions (5€) de 7h30 à 8h30

• Départ en train depuis la gare de Villefranche heure de départ 8h45 précise vers Najac

• Arrivée en train à Najac à 9 heures

• Départ de la randonnée de la Gare SNCF de Najac à 9 heures

• Repas tiré du sac vers midi à Monteils

• Retour à Villefranche vers 17h.

• Réception par la Mairie de Villefranche de Rouergue vers 17h30 place de Notre Dame devant la Collégiale puis sous la Halle couverte (Allées Aristides Briand)

Journée du samedi 2 Mars repos des Ambassadeurs

• Possibilité de visiter la Bastide de Villefranche de Rouergue

Rendez-vous à 10 heures devant l’Office de Tourisme en s’inscrivant par téléphone au 06 89 96 81 36 (places limitées à 40 personnes)

Inscriptions obligatoires

• Par téléphone au 06 89 96 81 36

• ou via le formulaire en ligne avant le 20 février 20245 EUR.

