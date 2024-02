La grande randonnée vers Paris Journée festive et gratuite Mortain-Bocage, vendredi 12 avril 2024.

A l’occasion des jeux olympiques en France, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre vous invite à suivre les ambassadeurs-randonneurs qui convergent vers la capitale à pied. La Normandie est concernée par l’itinéraire Brest-Paris passant par le Mont-Saint-Michel à partir duquel les ambassadeurs et randonneurs chemineront sur le GR®22 du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024 pour la partie Manchoise.

Le 12 avril est une journée de repos pour les ambassadeurs-marcheurs et se verra festive, ouverte à tous et sans inscription.

10h/12h 14h/15h30 : Démonstration d’escalade par l’association GRIMPE sur le site de la petite cascade ou à la salle Lebigot.

10h/12h : Randonnée découverte des sites remarquables de la ville de Mortain et de ses environs. 5 km. RV 9h45 sur la place du château.

10h30/12h : Marche nordique animée par les marcheurs de la Sée et le club de Romagny. RV à 10h30 sur la place du château (bâtons non fournis).

12h/13h30 : Pique-nique tiré du sac, sous abri, sur la place du château.

14h/16h30 : Circuit commenté du Village Patrimoine de Le Neufbourg, proposé par l’association locale. RV 14h à l’église de Le Neufbourg.

14h/16h30 : Randonnée découverte des sites remarquables de la ville de Mortain et de ses environs. 8 km. RV 13h45 sur la place du château.

Toute la journée : possibilité de faire le circuit des Gobelins, en autonomie, en téléchargeant l’application numérique gratuite appelée « Mortain » sur vos téléphones.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:30:00

fin : 2024-04-12 17:00:00

Place du Château

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie manche@ffrandonnee.fr

