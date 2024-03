La Grande Randonnée vers Paris étape Pont-St-Mamet/Chalagnac Pont St Mamet Douville, dimanche 17 mars 2024.

La Grande Randonnée vers Paris étape Pont-St-Mamet/Chalagnac Pont St Mamet Douville Dordogne

Dimanche 17/03 étape Pont-St-Mamet/Chalagnac 18,9 km rdv à 9H Pont-St-Mamet devant la mairie, commune de Douville

Programme et inscription gratuite sur Hello Asso GRFP CDRP24.

A l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Fédération Française de Randonnée Pédestre, ses comités départementaux et leurs clubs organisent un événement exceptionnel, la Grande Randonnée vers Paris, Terre de Jeux 2024.

Des étapes d’une vingtaine de kilomètres attendent les ambassadeurs de la Fédération Nationale et du comité départemental, les marcheurs aguerris ou non, en famille, en tribu, trailers, ou solitaires, collégiens, séniors pour découvrir, expérimenter et partager le plaisir de la marche ensemble dans l’esprit olympique. Les étapes sont ouvertes à toutes et tous, l’accompagnement peut se faire sur quelques kilomètres, une 1/2 étape, l’étape entière, voire plus.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Pont St Mamet Mairie

Douville 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine dordogne@ffrandonnee.fr

L’événement La Grande Randonnée vers Paris étape Pont-St-Mamet/Chalagnac Douville a été mis à jour le 2024-03-04 par OT de Périgueux