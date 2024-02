La grande randonnée vers Paris Etape de Mortain à La Fosse Arthour (Saint-Georges-de-Rouelley) Mortain-Bocage, samedi 13 avril 2024.

La grande randonnée vers Paris Etape de Mortain à La Fosse Arthour (Saint-Georges-de-Rouelley) Mortain-Bocage Manche

A l’occasion des jeux olympiques en France, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre vous invite à suivre les ambassadeurs-randonneurs qui convergent vers la capitale à pied. La Normandie est concernée par l’itinéraire Brest-Paris passant par le Mont-Saint-Michel à partir duquel les ambassadeurs et randonneurs chemineront sur le GR®22 du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024 pour la partie Manchoise.

Etape Mortain La Fosse Arthour de 23 km. RV place du château à Mortain à 9h00. Parcours accompagné et encadré. Prévoir son pique-nique. Arrivée à La Fosse Arthour puis retour en bus à Mortain vers 17h30. Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-manche/evenements/animation-grande-randonnee-2024-vers-paris-1 . Limité à 50 personnes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13

Place du Château

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie manche@ffrandonnee.fr

L’événement La grande randonnée vers Paris Etape de Mortain à La Fosse Arthour (Saint-Georges-de-Rouelley) Mortain-Bocage a été mis à jour le 2024-02-26 par OT MSM Normandie BIT Mortain