La Grande randonnée vers Paris Étape de Monségur à Saint-Quentin-de-Caplong. Saint-Quentin-de-Caplong, lundi 11 mars 2024.

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la fédération française de randonnée pédestre labellisée « Terres des Jeux 2024 » et les relais départementaux avec nos clubs organisent , du 11 Janvier 2024 au 12 Mai 2024, LA GRANDE RANDONNÉE vers PARIS, qui est un rassemblement national.

Deux étapes passeront par le Pays Foyen le lundi 11 et le mardi 12 Mars 2024.

L’étape n°5 se déroulera le lundi 11 Mars 2024 au départ de Monségur pour une arrivée à Saint-Quentin-de-Caplong.

RDV à 8h45 pour une randonnée de 26 km avec les randonneurs du Haut entre Deux Mers. Départ à 9h de la halle de Monségur (16km).

Pause méridienne à 13h à la salle des fêtes de Pellegrue. Départ de salle, direction Saint-Quentin-de-Caplong (10 km).

Accueil à 16h30 à l’accueil à ,la salle des fêtes de Saint-Quentin-de-Caplong.

Pensez à prévoir votre pique-nique et un moyen de transport retour. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Quentin-de-Caplong 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine

