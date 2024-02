La Grande Randonnée vers Paris Alençon, samedi 13 avril 2024.

La Grande Randonnée vers Paris Alençon Orne

Vendredi

La Fédération Française de Randonnée Pédestre, labellisée « Terre de Jeux », organise la « Grande Randonnée vers Paris » lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet évènement a pour but de faire converger des randonneurs vers la capitale, au printemps 2024, venus de toutes les régions de France, en suivant les GR.

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Orne (CDRP 61), s’investit dans ce projet en organisant une itinérance de 12 jours (190 km), via le GR®22 entre La Fosse Arthour et Saint-Maurice-lès-Charencey.

A ces 12 étapes sur le GR®22, doivent être ajouter 5 étapes sur le GR®36 entre la Forêt-Auvray et le Carrefour des Arcis, en forêt d’Ecouves.

Entre le 14 Avril et le 25 Avril 2024, 2 ambassadeurs Ornais, accompagnés d’un ambassadeur breton parti de Brest et d’un ambassadeur de la Manche entreront dans l’Orne à La Fosse Arthour et passeront le relais à ceux de l’Eure à Saint-Maurice-lès-Charencey.

Le relais se fera ainsi jusqu’à Paris où le rendez-vous est fixé au 10 mai 2024.

Chacun d’entre vous est invité à rejoindre les différentes étapes proposées chaque jour !

Nombre d’inscriptions (hors licenciés) limité à 50 personnes par étape. Le CDRP 61 n’assure pas le retour des randonneurs au point de départ de l’étape.

La Fédération Française de Randonnée Pédestre, labellisée « Terre de Jeux », organise la « Grande Randonnée vers Paris » lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cet évènement a pour but de faire converger des randonneurs vers la capitale, au printemps 2024, venus de toutes les régions de France, en suivant les GR.

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Orne (CDRP 61), s’investit dans ce projet en organisant une itinérance de 12 jours (190 km), via le GR®22 entre La Fosse Arthour et Saint-Maurice-lès-Charencey.

A ces 12 étapes sur le GR®22, doivent être ajouter 5 étapes sur le GR®36 entre la Forêt-Auvray et le Carrefour des Arcis, en forêt d’Ecouves.

Entre le 14 Avril et le 25 Avril 2024, 2 ambassadeurs Ornais, accompagnés d’un ambassadeur breton parti de Brest et d’un ambassadeur de la Manche entreront dans l’Orne à La Fosse Arthour et passeront le relais à ceux de l’Eure à Saint-Maurice-lès-Charencey.

Le relais se fera ainsi jusqu’à Paris où le rendez-vous est fixé au 10 mai 2024.

Chacun d’entre vous est invité à rejoindre les différentes étapes proposées chaque jour !

Nombre d’inscriptions (hors licenciés) limité à 50 personnes par étape. Le CDRP 61 n’assure pas le retour des randonneurs au point de départ de l’étape. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-25 20:00:00

Alençon 61000 Orne Normandie

L’événement La Grande Randonnée vers Paris Alençon a été mis à jour le 2024-02-13 par Orne Tourisme