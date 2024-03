La grande randonnée vers Paris 12 étapes en Côte-d’Or Beaune, dimanche 7 avril 2024.

Participez à l’aventure unique de l’itinérance n°4 Culture et œnologie en Bourgogne traversant la magnifique Côte-d’Or du 7 au 21 avril.

Imaginez-vous parcourant les sentiers emblématiques du GRP® des Grands Crus et du GR®2 Au fil de la Seine, accompagné de six ambassadeurs passionnés de la région.

Que vous soyez un randonneur chevronné ou simplement amoureux de la nature, rejoignez-nous pour une expérience enrichissante et conviviale. Marchez à notre côté, partagez vos histoires et découvrez les valeurs inspirantes de la FFRandonnée.

Chaque étape est ponctuée d’animations captivantes, mettant en lumière la beauté des paysages, le riche patrimoine historique et le célèbre vignoble bourguignon.

Préparez-vous à l’aventure en toute autonomie munissez-vous d’un équipement adapté, d’eau et de ravitaillement pour profiter pleinement de chaque instant.

Rejoignez-nous, explorez la Côte-d’Or et laissez-vous envoûter par la magie de la randonnée, du patrimoine et du terroir bourguignon. Consultez notre carte interactive pour découvrir les étapes passionnantes qui vous attendent et préparez-vous à vivre des moments inoubliables.

Attention cette expérience est réservée aux randonneurs autonomes. Organisez votre transport vers les points de départ et préparez-vous à vivre une aventure inoubliable dans l’une des plus belles régions de France.

En savoir plus sur le site https://www.cotedor-randonnee.com/agenda/jo-2024-la-grande-randonnee-vers-paris/

Les étapes

06 avr Buxy Mercurey

07 avr Mercurey Santenay

08 avr Santenay Meursault

09 avr Meursault Beaune

10 avr Beaune Villers la faye

11 avr Villers la faye Gevrey-Chambertin

12 avr Gevrey-Chambertin Dijon

13 avr REPOS

14 avr Dijon Val Suzon

15 avr Val Suzon Sources de la Seine

16 avr Sources de la Seine Oigny

17 avr Oigny Quemignerot

18 avr Quemignerot Aisey sur seine

19 avr Aisey sur Seine Châtillon sur Seine

20 avr REPOS

21 avr Chatillon-sur-Seine Mussy sur Seine (jonction avec itinéraire 3) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

