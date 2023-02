LA GRANDE RANDONNÉE DE L’AUTOMNE Contz-les-Bains OT CATTENOM ET ENVIRONS Contz-les-Bains Catégories d’Évènement: Contz-les-Bains

Moselle Contz-les-Bains Au départ de la réserve naturelle de Haff Réimech, vous partez à la découverte de quatre réserves naturelles du Pays des Trois frontières (Haff Réimech, Stromberg, Montenach et Hammelsbierg) lors de cette randonnée gratuite de 34 km, guidée en français et luxembourgeois par Luc Gossmann. Rouge, jaune, vert, c’est un déferlement de couleurs qui vous attend lors de cette balade au cœur de la nature automnale. Prévoir repas et équipements en conséquence. Inscriptions par mail ou téléphone. biodiversum@anf.etat.lu +33 7 87 37 67 82 https://environnement.public.lu/fr.html Contz-les-Bains

