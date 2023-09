La Grande Rando 2023, 24 septembre 2023, .

Le dimanche 24 septembre 2023

de 09h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Découverte du Grand Chemin, éco-balade avec ramassage des déchets, jeu de piste…La Grande Rando revient avec une 5e édition pleine de surprises, le dimanche 24 septembre.

Dimanche 24 septembre, Est Ensemble organise une nouvelle édition de la Grande Rando en partenariat avec ses neuf communes-membres, Seine-Saint-Denis Tourisme, la Ville de Paris, la Fédération française de randonnée de Seine-Saint-Denis, la Fédération française de randonnée de Paris, ESScapade et The SeaCleaners.

Quatre parcours de randonnées, dont un inédit sont proposés au public, pour découvrir et s’approprier le Grand Chemin se ressourcer, et participer à des activités ludiques en famille ou entre amis.

Arpenter et (re)découvrir les futurs parcours du « Grand Chemin, la boucle verte de l’Est Parisien »

Le Grand Chemin est un projet majeur de renaturation porté par Est Ensemble. Il a pour triple objectif de :

• Relier les parcs et espaces verts du Territoire entre eux – avec Fontenay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et Paris

• Végétaliser 36 km de rues sur le Territoire, dont 30 quartiers et 6 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) pour améliorer le cadre de vie.

• Participer à la bifurcation écologique du Territoire grâce à la transformation en profondeur des espaces publics.

Par cette « boucle verte de l’Est Parisien », Est Ensemble, ses neufs villes-membres (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville) et les partenaires du projet ont pour ambition de susciter de nouvelles initiatives écologique, agricole, récréative, sportive et culturelle, au service des habitants. La Grande Rando est ainsi une des deux grands événements sur le parcours du projet du Grand Chemin, avec le Trail des Hauteurs (qui se déroulera le 15 octobre prochain).

Trois parcours de randonnée et une éco-balade de ramassage des déchets

Cette 5ème édition de la Grande Rando est marquée par une grande nouveauté : les participants peuvent désormais aussi s’inscrire à une éco-balade de ramassage des déchets. Animé en partenariat avec les bénévoles de l’association The SeaCleaners, ce nouveau parcours s’adresse à tous et invite les participant.e.s à prendre part à une action citoyenne où respect de la nature et maintien d’un environnement urbain agréable sont les maîtres-mots. Le rendez-vous est donné à proximité de la Porte des Lilas dès 14h, pour 3 h d’éco-balade sur une distance de 1,3 km entre Paris et Les Lilas.

Et toujours, 3 parcours plus « classiques » et ponctués de nouveautés, de surprises et d’animations (avec des associations ; des spécialistes de l’art ; du patrimoine industriel ; des urbanistes…) :

• Rando exploration (13km) – un parcours qui propose aux passionnés de randonnée de marcher sur les traces du Grand Chemin, et des présentations et visites de lieux culturels et patrimoniaux : Murs à pêches de Montreuil, Mozinor zone industrielle verticale, la pépinière « Amina », la fondation d’art contemporain Fiminco et le Centre culturel Jean Cocteau aux Lilas, installé dans l’ancien hôtel d’Anglemont ;

• Rando découverte (7 km) – une marche festive à travers 3 buttes en direction des Lilas : la butte Bergeyre, les ButtesChaumont et la butte du Chapeau Rouge ;

• Jeu de piste (3km) – un parcours ludique ponctué de défis et d’énigmes de la Cité Maraîchère de Romainville jusqu’aux Lilas.

Informations et inscriptions sur exploreparis.fr

Départ à la Mairie de Montreuil, 1 place Jean Jaurès à Montreuil

Contact : https://exploreparis.com/fr/1877-grande-rando-le-grand-chemin.html https://exploreparis.com/fr/1877-grande-rando-le-grand-chemin.html

Marc Verhille randonnée sur le parcours du tramway T3