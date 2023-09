Cet évènement est passé La Grande Rando 2023 : une journée festive, sportive et conviviale dans l’est parisien Square du docteur Variot Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Grande Rando 2023 : une journée festive, sportive et conviviale dans l’est parisien Square du docteur Variot Paris, 24 septembre 2023, Paris. Le dimanche 24 septembre 2023

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

La Grande Rando revient pour sa 5ème édition le dimanche 24 septembre ! Quatre parcours et de nombreuses animations sont proposés gratuitement pour petits et grands à travers 9 villes de l’est parisien. Un projet co-porté par Est Ensemble et le Fonds de dotation Paris 2024 . Les 4 parcours seront ponctués d’animations et d’interventions de spécialistes (urbanistes, spécialistes de l’art, du patrimoine industriel, de la nature,…) contant l’histoire et la transformation du territoire. Au programme Rando exploration (13 km) Un parcours sur le tracé du Grand Chemin, riche en surprises naturelles et culturelles et destiné aux passionnés de randonnée.

Départ : parvis de la mairie de Montreuil (4 départs, un toutes les 30 min : 9h, 9h30, 10h, 10h30).

Inscription : https://exploreparis.com/fr/1877-grande-rando-le-grand-chemin.html Rando découverte (7 km) Un parcours pour les amateurs de marche tranquille et les curieux de l’est parisien.

Départ : Parc de Belleville, à Paris (départs à 14h et 14h30)

Inscription : https://exploreparis.com/fr/5384-rando-decouverte-le-grand-chemin.html Rando jeu de piste (3 km)

Un parcours ludique ponctué de défis et d’énigmes pour les jeunes aventuriers !

Départ : cité maraîchère, à Romainville (départs à 14h, 14h15, 14h30, 14h45)

Inscription : https://exploreparis.com/fr/6610-jeu-de-piste-le-grand-chemin.html NOUVEAU ! Eco-Balade Ramassons les déchets ! (1, 3 km)

C’est la nouveauté de cette 5ème édition de la Grande Rando ! Un parcours pour des participants engagés, respectueux de la nature et ayant à coeur de maintenir collectivement un environnement propre.

Départ : square du docteur Variot, à Paris (départ 14h)

Inscription : https://exploreparis.com/fr/6586-eco-balade-autour-des-dechets-le-grand-chemin.html Les arrivées de ces 4 parcours sont prévues au parc Lucie Aubrac, aux Lilas Square du docteur Variot 160 Av. Gambetta 75020 Paris Contact : https://www.est-ensemble.fr/granderando2023 https://www.est-ensemble.fr/granderando2023

© Corinne Rozotte La Grande Rando © Corinne Rozotte Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Square du docteur Variot Adresse 160 Av. Gambetta Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Square du docteur Variot Paris latitude longitude 48.875651049699,2.4060147322477

Square du docteur Variot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/